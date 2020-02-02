مصدر: السيد السيستاني يعود لاستقبال الزائرين بمكتبه

كشف مصدر مطلع، الاحد، ان المرجع الاعلى السيد علي السيستاني عاد لاستقبال الزائرين بمكتبه.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني عاد لاستقبال الزائرين بمكتبه".
واضاف ان "ذلك جاء بعد تماثله للشفاء".
وأعلنت عائلة المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، في 28 كانون الثاني الماضي، شفاء المرجع من الكسر الذي تعرض له.
وكان مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني قد اعلن بتاريخ (16 كانون الثاني 2020) ان المرجع تعرض لكسر بعظم الفخذ.
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