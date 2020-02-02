تعرف على حالة الطقس للاسبوع الحالي

توقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، ان يكون الطقس في عموم البلاد خلال الاسبوع الحالي غائم جزئي مع ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الطقس سيكون ليوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والشمالية صحو مع بعض الغيوم، لاتغير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو".

واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون ليوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى غائم جزئي وفي المنطقة الشمالية غائم فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو ولا تغيير في درجات الحرارة".

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واشارت الهيئة الى ان "الطقس سيكون ليوم الاربعاء في المنطقة الوسطى صحو مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي مع ارتفاع لدرجات الحرارة بضع درجات"، موضحا ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية صحو مع ارتفاع بضع درجات".

وبينت الهيئة انه من المتوقع ان "يكون الطقس في المنطقة الوسطى ليوم الخميس صحو مع بعض الغيوم مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي مع ارتفاع لبضع درجات"، لافتا الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية غائم جزئي مع زخات مطر متفرقة".