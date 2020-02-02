'صالح العراقي': استثناء الناصرية من الزحف إلى بغداد

وقال العراقي في منشور تابعته الخليج 365، إنه "من المهم أن تعلموا أن الناصرية تستثنى من الزحف إلى بغداد فالتزموا الأوامر كما عهدناكم.. شكرا لكم".

وجاء كلام العراقي رداً على "منشور" جاء فيه: "الناصرية الفيحاء وأهلها الطيبون المؤمنون تقع على عاتقهم اليوم إرجاع الحياة إلى طبيعتها والمباشرة بعمل الدوائر الحكومية والمدارس واستمرارية الاحتجاجات بسلمية تامة وانضباط عال وبتنسيق مستمر مع قواتنا الأمنية البطلة".

