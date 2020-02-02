'صالح العراقي': استثناء الناصرية من الزحف إلى بغداد

أكد "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، استثناء الناصرية من "الزحف" إلى بغداد.
وجاء كلام العراقي رداً على "منشور" جاء فيه: "الناصرية الفيحاء وأهلها الطيبون المؤمنون تقع على عاتقهم اليوم إرجاع الحياة إلى طبيعتها والمباشرة بعمل الدوائر الحكومية والمدارس واستمرارية الاحتجاجات بسلمية تامة وانضباط عال وبتنسيق مستمر مع قواتنا الأمنية البطلة".
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