طلبة جامعات كربلاء يرفضون ترشيح علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة.. صور

وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة إن الالاف من طلبة الجامعات في كربلاء خرجوا، اليوم في تظاهرة كبيرة رفضا لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبل.

وأضاف المراسل، أن التظاهرة شارك بها طلبة الجامعات الحكومية والأهلية.