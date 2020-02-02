الصدر يدعو إلى تشكيل لجان في المحافظات لإعادة الدوام الرسمي للمدارس وفتح الطرق

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، إلى تشكيل لجان في المحافظات لإعادة الدوام الرسمي للمدارس وفتح الطرق، فيما شدد على ضرورة ارجاع الثورة الى انضباطها وسلميتها.

وقال الصدر في تغريدة له تابعتها الخليج 365، انه "حسب توجيهات المرجعية، ووفقا للقواعد السماوية والعقلية.. لابد من إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها".

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واضاف "أجد لزاما تنسيق القبعات الزرق مع القوات الأمنية الوطنية البطلة ومديريات التربية في المحافظات وعشائرنا الغيورة، إلى تشكيل لجان في المحافظات من أجل إرجاع الدوام الرسمي في المدارس الحكومية وغيرها، كما وعليهم فتح الطرق المغلقة، لكي ينعم الجميع بحياتهم اليومية، وترجع للثورة سمعتها الطيبة".

ودعا الصدر "المختصين الى الإسراع في البدء بذلك"، لافتا الى "انني أنصح القوات الأمنية بمنع كل من يقطع الطرقات، وعلى وزارة التربية معاقبة من يعرقل الدوام من أساتذة وطلاب وغيرهم".