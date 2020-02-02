لجنة نيابية تدعو لإعادة طلبة الدراسات العليا في مدينة ووهان الصينية إلى العراق

دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الأحد، الحكومة إلى إعادة طلبة الدراسات العليا العراقيين وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية إلى العراق، مبينةً أنهم محتجزون في منازلهم منذ أكثر من أسبوعين. وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تناشد الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة طلبة الدراسات العليا في مدينة ووهان الصينية مصدر فايروس كورونا بعد مناشدتهم التي وردت بخصوص إجلائهم مع عوائلهم وإنقاذهم والنظر بعين الإنسانية في مصيرهم كونهم محتجزين في منازلهم لأكثر من أسبوعين".



ودعت اللجنة "السلطات والجهات المعنية إلى إغاثة الطلبة وعوائلهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودتهم مع الأخذ بنظر الاعتبار توفير الدعم اللوجستي في توفير الحماية الصحية التامة وإجراءات الفحوصات اللازمة لهم ولعوائلهم".

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