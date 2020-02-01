وزير الشباب يلتقي رؤساء الجامعات والمؤسسات العلمية في تركيا

وذكر بيان عن مكتب رياض، ان الاخير "اجرى زيارة رسمية إلى مدينة إسطنبول التقى فيها بـ عدد من مسؤولي المؤسسات الشبابية والعلمية و التنموية الناشطة في تركيا".

وبين ان "الوزير إلتقى برئيس جامعة ابن خلدون التركية البرفسور رجب شنتورك واتفق الطرفان على فتح افق تعاون في مجال التعليم وتبادل الخبرات في مجال التنمية الشبابية وإقامة أنشطة مشتركة دورات وورش عمل متقدمة تسهم في رفع كفاءة الشباب العراقيين".



وبين ان "طالب أكد استعداد وزارة الشباب والرياضة بجميع طاقاتها لدعم هذا التوجه الذي يقع في صميم عملها، حيث ان الجامعة تعتمد الدراسة باللغة العربية فضلاً عن اللغتين التركية والإنجليزية ولها خبرة في ميدان التنمية والتطوير الاستراتيجي الذي يقع ضمن منهاج الوزارة".

وإلتقى السيد الوزير ضمن جولته الرسمية بالملاك المتقدم في الأكاديمية الدولية للقيادة والتنمية، مشدداً على "أهمية دعم التجارب الشبابية الناجحة وضرورة تعزيزها بما يخدم اكبر شريحة ممكنة من الشبابنا بالاستفادة من المناهج والانشطة التي تنظمها الاكاديمية".



ورحب مدير عام الأكاديمية معاذ الراوي بتوجه وزير الشباب والرياضة الذي يتسم بالجدية والحرص من قبل وزارة الشباب والرياضة الجهة القطاعية الراعية للشباب العراقي، مؤكدا على أهمية "تفعيل مذكرة التعاون التي وقعت مع وزارة الشباب والرياضة خلال مؤتمر أربيل الدولي والتي تضمنت مجالات عدة أبرزها ملف المنح الدراسية في الجامعات التركية، فضلا عن عدد من المقترحات والمشاريع والبرامج الشبابية التي من المؤمل تنفيذها في العراق وتركيا خلال المدة المقبلة".

يذكر ان الأكاديمية الدولية قد ابتعثت اكثر من ٢٠٠ طالب عراقي إلى مختلف الجامعات التركية لاكمال دراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.

وشملت زيارة وفد وزارة الشباب والرياضة الى تركيا اللقاء بعدد من الطلبة والناشطين في المجالات الشبابية والاستماع لطروحاتهم وتعريفهم ببرامج وخطط وزارة الشباب والرياضة المعدة لاستيعاب اكبر قدر منهم بمختلف الانشطة الهادفة.