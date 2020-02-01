علاوي يدعو لاطلاق حوار مباشر مع المتظاهرين ويتعهد بحصر السلاح بيد الدولة

دعا رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، السبت، الى اطلاق حوار مباشر مع المتظاهرين، وفيما أكد أنه سيشكل فريقا استشاريا في مكتبه بهذا الشأن، تعهد بحصر السلاح بيد الدولة.
وقال علاوي في كلمة له تابعته الخليج 365، "اؤكد الالتزام بتوفير اكبر قدر من فرص العمل للمواطنين من خلال البدء بمشاريع صناعية واستثمارية وعدم الاعتماد على النفط".
وتعهد علاوي بـ"محاربة الفساد وحل الهيئات الاقتصادية وتحقيق الامن والامان لكافة ابناء الشعب وحصر السلاح بيد الدولة"، كما تعهد بـ"حماية العراق من اي تدخل خارجي وعدم السماح بان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات".
ودعا علاوي الى "اطلاق حوار مباشر مع المتظاهرين وساشرف على هذا الحوار لحل ازمات البلد والوصول به الى بر الامان"، متعهداً بـ"حماية المتظاهرين السلميين واطلاق سراح الابرياء".
وتابع "ساشكل فريقا استشاريا في مكتب رئيس الوزراء بمشاركة ممثلين من المتظاهرين"، داعياً الى "الاستمرار في التظاهرات لتحقيق الاصلاحات المنشودة".
وأعلن محمد توفيق علاوي، اليوم السبت (1 شباط 2020)، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالبهم.
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