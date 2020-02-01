علاوي يتعهد بالعمل على إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة

وقال علاوي في كلمة متلفزة تابعتها الخليج 365، :"اتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية والحلبوسي والنواب والقوى النيابية والناشطين والنقابات وجميع من وضع ثقته بنا من خلال تكليفي بالمهمة، واتوجه بشكر خالص الى المرجعية لدورها الابوي والتوجيهي لكافة ابناء وطننا العزيز".وأضاف :"أحيي بتقدير واجلال الشهداء المتظاهرين السلمييين"، مؤكداً :"أسعى للشروع الجاد لبناء دولة المواطنة والمؤسسات، ودولة العدل والحرية والرفاه والسلام".

وأوضح علاوي، أن "دماء الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية لن تذهب سدى"، مؤكداً أن "سلاح الدولة لن يحمل ضد الشعب بل لحماية الحدود وتعزيز الأمن".

وتابع ،:"اؤكد على حرصي الشديد على متابعة احداث التحقيق ضد التظاهرات ومحاسبة المتسببين بالعنف والمتسببين باحداث التخريب ممتلكات العامة والخاصة، واتعهد بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الحزبية الضيقة".



وتعهد علاوي، بـ "إشراك الكفوئين من الشعب في تشكيل الحكومة"، مشدداً :"لن أقبل باي مرشح تفرضه الاحزاب".

وبين، :"اتعهد بالعمل الحثيث من اجل التهيئة لاجراء انتخابات مبكرة وذلك بالتشاور مع الجهات ذات صلة، والمفوضية العليا للانتخابات والامم المتحدة، واتعهد بحماية العملية الانتخابية والوقوف ضد اي تدخل يؤثر على سلامة نتائجها".