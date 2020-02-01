رئاسة الجمهورية: تكليف علاوي سيعلن ببيان رسمي

أعلنت رئاسة الجمهورية، السبت، ان تكليف محمد توفيق علاوي سيتم إعلانه ببيان رسمي. ونقلت قناة العراقية عن رئاسة الجمهورية قولها، إن "تكليف محمد توفيق علاوي سيعلن ببيان رسمي". وأعلن محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالب المتظاهرين.



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