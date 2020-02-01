الفتح ينفي توقيعه وثيقة تتضمن شروطاً على علاوي قبل تكليفه

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نفى تحالف الفتح، السبت، توقيعه على وثيقة تتضمن شروطاً على محمد توفيق علاوي قبل تكليفه برئاسة الحكومة.
وذكر التحالف في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، : "ننفي الوثيقة التي تتضمن شروطاً على محمد توفيق علاوي"، داعياً إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت في وقت سابق من اليوم السبت، وثيقة تتضمن شروطاً على محمد توفيق علاوي لتكليفه بتشكيل الحكومة.
وأعلن محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالب المتظاهرين.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت في وقت سابق من اليوم السبت، وثيقة تتضمن شروطاً على محمد توفيق علاوي لتكليفه بتشكيل الحكومة.
وأعلن محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، عن تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى الاستمرار بالتظاهرات، أكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالب المتظاهرين.
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