مصدر: لم يصدر أي بيان رسمي من علاوي بشأن تكليفه برئاسة الحكومة

أكد مصدر مطلع، اليوم السبت، عدم صدور أي بيان رسمي من محمد توفيق علاوي بخصوص تكليفه برئاسة الحكومة المقبلة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ما تم تداوله من بيان منسوب لمرشح رئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي مفبرك وفيه أخطاء كثيرة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "لم يصدر أي شيء رسمي من علاوي حتى اللحظة".
وكان مصدر مطلع كشف، اليوم السبت، عن عزم رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة بعد توافق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري عليه.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "لم يصدر أي شيء رسمي من علاوي حتى اللحظة".
وكان مصدر مطلع كشف، اليوم السبت، عن عزم رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة بعد توافق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري عليه.
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