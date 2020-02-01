بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، السبت، آثار "صفقة القرن" على فلسطين والمنطقة، فيما دعا الحكيم إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم التقى مع فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وبحثا خلال الاجتماع التشاوري بين البلدين على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية، مُستجدّات القضيّة الفلسطينيّة، وما يُسمّى (صفقة القرن)، وآثارها على الشعب الفلسطينيّ، والمنطقة".



وأكد الحكيم، بحسب البيان، "موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينيّة، ودعمه التوجهات والقرارات التي يتخذها الفلسطينيون"، داعياً إلى "دعم حقّ الشعب الفلسطينيّ في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، واستعادة جميع أراضيه".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بغداد والرياض تبحثان آثار 'صفقة القرن' على فلسطين والمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.