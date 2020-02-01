علاوي: على السياسيين الخجل من لجوء المتظاهرين للمنظمات الدولية لحمايتهم

رأى رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي، السبت، أن على الحكام وسياسيي العراق أن يخجلوا من لجوء المتظاهرين الى المنظمات الدولية والإقليمية لطلب النجدة وحمايتهم.

وقال علاوي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "على الحكام وسياسيي العراق الخجل من توسل المتظاهرين السلميين المطالبين بالاصلاح بطلب النجدة من المنظمات الدولية والإقليمية لحمايتهم، وهم يُذبحون من قبل بعض القوى الامنية ولا من مجير ولامن مناصر الا الله، وارادة شعبنا الاعزل".



يشار الى ان عددا من ممثلي المتظاهرين في محافظة ذي قار التقوا امس الاول الخميس بممثلة الامين العام للامم المتحدة بالعراق جينين هينيس بلاسخارت، على خلفية الاعتصامات والصدامات التي تشهدها عدد من المحافظات وبينها ذي قار.