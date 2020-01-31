افاد مصدر امني، السبت، بتجدد نزاع عشائري في البصرة.
وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "نزاعا عشائريا تجدد في الكرمة بمحافظة البصرة، استخدمتفيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".
واضاف ان "قوة امنية توجعت الى مكان الحادث للسيطرة على الاوضاع"، مشيرا الى انه "لم تعرف حتى الان الخسائر البشرية او الاضرار المادية".
واضاف ان "قوة امنية توجعت الى مكان الحادث للسيطرة على الاوضاع"، مشيرا الى انه "لم تعرف حتى الان الخسائر البشرية او الاضرار المادية".
كانت هذه تفاصيل خبر تجدد نزاع عشائري في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.