تجدد نزاع عشائري في البصرة

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "نزاعا عشائريا تجدد في الكرمة بمحافظة البصرة، استخدمتفيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".

واضاف ان "قوة امنية توجعت الى مكان الحادث للسيطرة على الاوضاع"، مشيرا الى انه "لم تعرف حتى الان الخسائر البشرية او الاضرار المادية".

