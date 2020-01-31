اربيل يواصل ضرباته في الميركاتو ويضم لاعباً اوروبياً

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2020-01-31 | 21:57
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اعلن نادي اربيل، عن تعاقده مع لاعب اوروبي لتعزيز صفوف فريقه في الموسم الحالي.
وذكر النادي في بيان ان "نادي اربيل يتعاقد مع لاعب منتخب مونتينيغرو ( جبل الاسود) داركو ماركوفيج".
داركو لعب لمنتخب مونتينيغرو ( جبل الاسود) في 18 مباراة دولية و يلعب في خط الوسط و سبق ان للعب في دوريات: مونتينيغرو، صربيا، بوسنه، مجر، اوزباكستان، ماليزيا.
ويتواجد في صفوف نادي اربيل ثلاثة لاعبين محترفين، فبالأضافة الى داركو ماركوفيج، يتواجد كل من الكاميروني كريستوفر و اوغندي الان كاتريكا.
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