اربيل يواصل ضرباته في الميركاتو ويضم لاعباً اوروبياً

وكان اربيل قد اعلن في وقت سابق اليوم التعاقد مع اللاعب ياسر قاسم.

وذكر النادي في بيان ان "نادي اربيل يتعاقد مع لاعب منتخب مونتينيغرو ( جبل الاسود) داركو ماركوفيج".

داركو لعب لمنتخب مونتينيغرو ( جبل الاسود) في 18 مباراة دولية و يلعب في خط الوسط و سبق ان للعب في دوريات: مونتينيغرو، صربيا، بوسنه، مجر، اوزباكستان، ماليزيا.



ويتواجد في صفوف نادي اربيل ثلاثة لاعبين محترفين، فبالأضافة الى داركو ماركوفيج، يتواجد كل من الكاميروني كريستوفر و اوغندي الان كاتريكا.