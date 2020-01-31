اكدت رئيس حركة ارادة حنان الفتلاوي، الجمعة، على ضرورة توعية مكثفة بشان فايروس كورونا. وقالت الفتلاوي في تغريدة لها مخاطبة وزير الصحة جعفر علاوي وتابعتها الخليج 365، ان "معظم دول العالم تدخل الانذار بسبب فايروس كورونا واتخذت اجراءات مشددة خوفا من الوباء". واضافت ان "وزارتنا صامتة"، مشددة على ضرورة "اطلاق حملة توعية مكثفة حول المرض واعراضه وطرق انتقاله والاحتياطات اللازمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الفتلاوي لوزير الصحة بشأن كورونا:وزارتنا صامتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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