الاعلام الامني تعلن سقوط خمس قذائف قرب قاعدة القيارة

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "خمس قذائف سقطت قرب قاعدة القيارة الجوية بمحافظة نينوى، ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشر".

واضافت ان "ذلك لم يسفر عن سقوط خسائر بشرية أو مادية".