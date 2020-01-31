الاعلام الامني تعلن سقوط خمس قذائف قرب قاعدة القيارة

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، سقوط خمس قذائف قرب قاعدة القيارة في نينوى.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "خمس قذائف سقطت قرب قاعدة القيارة الجوية بمحافظة نينوى، ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشر".
واضافت ان "ذلك لم يسفر عن سقوط خسائر بشرية أو مادية".
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