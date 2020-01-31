عمليات بغداد: اصابة اربعة منتسبين باعتداء جديد في الخلاني

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اعتداء جديدا طال القوات الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد، بواسطة رمانة يدوية ألقيت عليهم خلال ادائهم الواجب".

واضافت ان "ذلك ادى الى اصابة اربعة منتسبين، كمعلومات أولية عن الحادث"، مشيرة الى ان "قواتنا مازالت تمارس أعلى حالات ضبط النفس رغم هذه الاعتداءات المكررة عليها".

