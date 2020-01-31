وزيرة التربية تؤكد متابعتها لمسالة تأخر رواتب موظفي الوزارة وتكشف عن موعد اطلاقها

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزيرة التربية سها خليل العلي بك تابعت وبشكل مباشر مسألة تأخر رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد لشهر كانون الثاني الحالي، وذلك لمعرفتها بأهمية هذا الملف المرتبط بحياة الموظفين ووضعهم المعاشي".

واضافت الوزارة ان "العلي بك اجرت اتصالات مكثفة مع كل من محافظة بغداد ووزارة المالية، حيث اكدت المحافظة للوزيرة استكمال اجراءات وزارة المالية المتعلقة بهذا الامر، واشارت الى ان إطلاق الرواتب سيكون مطلع الاسبوع المقبل.".

واوضحت الوزارة ان "مسالة تأخير تسليم رواتب موظفي مديريات التربية لا يتعلق بإجراءات الوزارة وذلك لان رواتب المديريات تصرف من قبل المحافظات".