اكدت وزارة التربية، الجمعة، ان وزيرة التربية سها خليل العلي بك تتابع وبشكل مباشر مسألة تأخر رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد لشهر كانون الثاني الحالي.
واضافت الوزارة ان "العلي بك اجرت اتصالات مكثفة مع كل من محافظة بغداد ووزارة المالية، حيث اكدت المحافظة للوزيرة استكمال اجراءات وزارة المالية المتعلقة بهذا الامر، واشارت الى ان إطلاق الرواتب سيكون مطلع الاسبوع المقبل.".
واوضحت الوزارة ان "مسالة تأخير تسليم رواتب موظفي مديريات التربية لا يتعلق بإجراءات الوزارة وذلك لان رواتب المديريات تصرف من قبل المحافظات".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التربية تؤكد متابعتها لمسالة تأخر رواتب موظفي الوزارة وتكشف عن موعد اطلاقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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