صحة ذي قار تنفي وجود اي حالات اشتباه اصابة بفايروس الكورونا في المحافظة

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المحافظة لم تسجل اي حالة اشتباه او اصابة بفايروس الكورونا"، مبينا ان "الدائرة اتخذت مجموعة من الاجراءات لتجنب حدوث أي اصابة بهذا الفايروس ومنها فحص جميع الوافدين الى محافظة ذي قار في المطارات لاسيما القادمين من المناطق الموبوءة".

وشدد "على ضرورة تعميم خطة السيطرة على الامراض التنفسية الحادة وتفعيلها في جميع المؤسسات الصحية وتوفير وسائل الحماية الشخصية للمنتسبين فضلا عن نشر العديد من مواد التوعية الصحية على المواطنين فيما يخص هذا الفايروس من قبل فرق تعزيز الصحة"، موضحا انه "سيتم عزل أي حالة مشتبه بها في ردهات عزل خاصة في المؤسسات الصحية".

وفي ما يخص العمالة الصينية في المحافظة، اوضح الجابري بانه "يتم فحص جميع العاملين الصينيين وتدقيق جوازاتهم لمعرفة أوقات دخولهم للعراق".



واكد ان "اي عامل اجنبي صيني دخل خلال هذا الشهر يتم عزله في أماكن خاصة داخل الموقع لحين اكمال ال 14 يوم بعدها يتم فحصه والسماح له بمزاولة عمله من جديد اما خلال هذه الفترة فيمنع منعا باتا الخروج والعمل حتى داخل الموقع، فضلا عن انه يتم وضع عناصر ارتباط في هذه المواقع ومتابعة مستمرة بمنع دخول اَي مواطن صيني ومنع عودة الذين يغادرون الان مرة اخرى الى العراق لحين انتهاء المرض".

