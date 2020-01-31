اصابات جديدة في الخلاني والوثبة

افاد مصدر امني، الجمعة، بتسجيل اصابات جديدة في ساحتي الوثبة والخلاني ببغداد. وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، انه "تم تسجيل خمسة اصابات بسبب رمي القوات الامنية قنابل الغاز المسيلة للدموع في ساحة الخلاني وسط بغداد". وتابع ان "المتظاهرين انسحبوا وتمركزوا في الساحة". واضاف المصدر انه "تم ايضا تسجيل اصابات بين صفوف القوات الامنية في ساحة الوثبة".



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