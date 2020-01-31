مقرب من الصدر يدعو الى التوجه لساحة التحرير

دعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، إلى التوجه لساحة التحرير.
وردّ العراقي في منشور على صفحته في "تويتر" واطلعت عليه الخليج 365، على احد المعلقين بشأن موعد الذهاب إلى التحرير، بالقول :"شدّوا الرحال.. الآن الآن وليس غداً".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اعتبر في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أن السياسيين فشلوا بتشكيل حكومة غير جدلية وما زال بعضهم يماطل، فيما دعا الى التحضير لاعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء بالتنسيق مع القوات الامنية.
واعتبر النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الجمعة، السلمية ستعود في التظاهرات بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اعتبر في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أن السياسيين فشلوا بتشكيل حكومة غير جدلية وما زال بعضهم يماطل، فيما دعا الى التحضير لاعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء بالتنسيق مع القوات الامنية.
واعتبر النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الجمعة، السلمية ستعود في التظاهرات بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
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