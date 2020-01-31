نائب: السلمية ستعود في التظاهرات بعد تغريدة الصدر

اعتبر النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الجمعة، أن السلمية ستعود في التظاهرات بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وأضاف أن "تظاهرات حقيقية ومطالب منظمة وهادفة سوف تحل وبسرعة عقدة رئيس مجلس الوزراء وستعيد الشحن السياسي لاختيارشخصية بالمواصفات التي يريدها الشعب وماهي الاايام فحيث يحل الصدر يحل الفرج".
وأوضح العكيلي، :"سنعود للمظاهرات وكلنا ثقة ان نتسلم زمام المبادرة كشعب واعي ومثقف ويعبر بصدق عن عروبتنا ووطنيتنا وتبعيتنا للعراق فقط".
وتابع، :"سوف تجدون عودة السلمية وعودة السلام في التظاهرات وعودة المطالبات والاصلاحات الحقيقية وتكملة ماقاتلنا من اجله وماضحى به العراقييبن من شهداء وجرحى عدنا وكلنا امل بالتغييرالحقيقي، فالصدر يريدها مليونية وستكون مليونية والفرج قريب".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اعتبر في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أن السياسيين فشلوا بتشكيل حكومة غير جدلية وما زال بعضهم يماطل، فيما دعا الى التحضير لاعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء بالتنسيق مع القوات الامنية.
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