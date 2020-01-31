الديوانية تصدر بياناً بشأن تأخر رواتب الموظفين في المحافظة

اصدر محافظة الديوانية، الجمعة، بياناً بشأن تأخر رواتب الموظفين في المحافظة، مؤكدة أن التأخر حصل بسبب تأخر البنك المركزي العراقي باشعار المصارف.
وقال المحافظ زهير علي الشعلان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تأخر صرف رواتب موظفي المحافظة العاملين في دوائر فك الارتباط حصل بسبب تأخر البنك المركزي العراقي باشعار المصارف في عدد من المحافظات ومنها الديوانية مما ادى الى تأخر صرف الرواتب في موعدها المحدد عادة".
وأضاف أنه "سيتم صرفها خلال يومي الاحد والاثنين القادمين كأقصى حد، بعد جهود مباشرة وشخصية بذلت بالتواصل مع الجهات المختصة".
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