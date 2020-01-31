الصدر يدعو لاعتصامات سلمية حاشدة قرب الخضراء

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، أن السياسيين فشلوا بتشكيل حكومة غير جدلية وما زال بعضهم يماطل، فيما دعا الى التحضير لاعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء بالتنسيق مع القوات الامنية.

وقال الصدر في تغريدة له تابعتها الخليج 365، إنه "مرة اخرى قد فشل السياسيون بتشكيل حكومة غير جدلية وما زال بعضهم يماطل في تحقيق مطالب المتظاهرين المحقة بل مطالب الشعب المشروعة وهي، محاكمة الفاسدين بقضاء نزيه، ومفوضية انتخابات مستقلة واقرار قانون الانتخابات المنشود فضلا عن تشكيل حكومة غير جدلية وغير تبعية بوزراء مستقلين لا حزبيين ولا طائفيين ولا فئويين ولا مليشياويين واستقلال العراق وسيادته وانتخابات نزيهة مبكرة خلال الاشهر القادمة".

وأضاف "اجد من المصلحة ان نجدد الثورة الاصلاحية السلمية وذلك من خلال ما يلي مظاهرة شعبية سلمية حاشدة في العاصمة لكونها مركزاً للقرار .. للضغط على الساسة بتشكيل الحكومة وفق تطلعات المرجعية والشعب والتحضير لاعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء وبالتنسيق مع القوات الامنية الوطنية البطلة".

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ولفت الصدر الى أنه "لنا خطوات شعبية تصعيدية اخرى"، داعياً الى "الانضباط والسلمية وعدم قطع الطرق وغلق المؤسسات التعليمية والخدمية كما عهدتكم من ذي قبل فنحن واياكم دعاة الاصلاح".

وتابع أن "كل من في ساحات الاحتجاجات حالياً هم اخوتكم فلا تتفرقوا على الاطلاق لا بهتاف ولا قول ولا فعل ولا ارضى بل وامنع من ذكري بل اذكروا الوطن وقولوا: الشعب يريد انقاذ الوطن".