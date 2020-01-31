نائب مخاطبا الصحة والنقل: اجراءاتكم بشأن فايروس كورونا صفر بكل المقاييس

اعتبر النائب جواد الموسوي، الجمعة، إجراءات وزارتي الصحة والنقل بشأن فايروس "كورونا" بأنها "صفر" بكل المقاييس. وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "خلال زيارتي لمطار بغداد الدولي مساء يوم امس، كانت اجراءات وزارتيكما فيما يتعلق بمنع انتشار ودخول فيروس كورونا الى بلدنا صفرا بكل المقاييس العلمية والطبية".



وأضاف أنه "وجب علينا استضافتكم في لجنة الصحة والبيئة خلال ٤٨ ساعة لمعرفة اسباب ذلك، والطلب منكم رسميا بإيقاف اي اجراء لنقل العراقيين من مدينة ووهان الصينية الى داخل العراق ولحين اكمال الاستضافة ومعرفة جميع التحضيرات الطبية والتأكد منها والرأي العلمي حولها".

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