المرجعية: البرلمان المقبل هو المعني بالاصلاح واصدار القرارات المصيرية والسيادية

أكدت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، أن البرلمان المقبل هو المعني باتخاذ الخطوات الضرورية للإصلاح وإصدار القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل البلد ولا سيما فيما يخص المحافظة على سيادته واستقلال قراره السياسي. ونقل معتمد المرجعية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي عن السيستاني قوله، "يتحتم الاسراع في اجراء الانتخابات المبكرة ليقول الشعب كلمته ويكون مجلس النواب القادم المنبثق عن ارادته الحرة هو المعنيّ باتخاذ الخطوات الضرورية للإصلاح وإصدار القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل البلد ولا سيما فيما يخص المحافظة على سيادته واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضاً وشعباً".

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