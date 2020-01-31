امين عام الأمم المتحدة يعلن استعداده لتقديم الدعم اللازم للعراق

وقالت وزارة الخارجية، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفيّاً من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وجرى بحث التطوُّرات الأخيرة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط.وبحسب البيان، فقد عبر غوتيريش عن أستعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم للعراق على كافة الصُعد لضمان وحدتهِ وأستقراره.

وحثت بعثة الامم المتحدة "يونامي"، امس الخميس، على كسر الجمود السياسي في العراق، مشددة على أن استمرار خسارة أرواح الشباب واراقة الدماء " امر لا يحتمل"، مطالبة السلطات العراقية حماية حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية للعدالة.