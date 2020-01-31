امين عام الأمم المتحدة يعلن استعداده لتقديم الدعم اللازم للعراق

اعلن امين عام الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، استعداده لتقديم الدعم اللازم للعراق على كافة الصُعد "لضمان وحدتهِ وأستقراره".
وبحسب البيان، فقد عبر غوتيريش عن أستعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم للعراق على كافة الصُعد لضمان وحدتهِ وأستقراره.
وحثت بعثة الامم المتحدة "يونامي"، امس الخميس، على كسر الجمود السياسي في العراق، مشددة على أن استمرار خسارة أرواح الشباب واراقة الدماء " امر لا يحتمل"، مطالبة السلطات العراقية حماية حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية للعدالة.
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