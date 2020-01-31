دولة القانون: نحن مع مرشح رئاسة الوزراء الذي تتفق عليه القوى

أعلن ائتلاف دولة القانون، الجمعة، انه مع مرشح رئاسة الوزراء الذي تتفق عليه القوى السياسية والاجتماعية، مؤكدا عدم تبنيه اي مرشح، اشترط أن يتمتع المرشح لهذه المسوولية بمواصفات تنسجم مع طبيعة المهمة والمرحلة.
وأكد الائتلاف، "عدم حصول أي اتفاق اصلا بين الكتل السياسية، ولازالت الاطراف السياسية تتداول اسماء عدد من المرشحين لاختيار المرشح الافضل للمهمة، وقلنا ونؤكد الان نحن مع من تتفق عليه القوى السياسية والاجتماعية".
وتابع، "نجدد التاكيد بعدم تبنينا اي مرشح خاص مثلما أوضحنا مسبقا الا اننا نجد من الضروري ان يتمتع المرشح لهذه المسوولية بمواصفات تنسجم مع طبيعة المهمة والمرحلة من حيث كفاءته واستقلالية قراره وعدم تبعيته لطرف سياسي داخلي او خارجي ونزيها قويا حاميا لوحدة البلاد وسيادتها تنطبق عليه مواصفات اطلقتها المرجعية ومطالب المتظاهرين".
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