دولة القانون: نحن مع مرشح رئاسة الوزراء الذي تتفق عليه القوى

وقال المكتب الاعلامي للائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، في الوقت الذي ننفي فيه نفيا قاطعا الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام عن اعتراض السيد نوري المالكي لاتفاق الكتل السياسية حول احد السادة المرشحين لرئاسة الوزراء".وأكد الائتلاف، "عدم حصول أي اتفاق اصلا بين الكتل السياسية، ولازالت الاطراف السياسية تتداول اسماء عدد من المرشحين لاختيار المرشح الافضل للمهمة، وقلنا ونؤكد الان نحن مع من تتفق عليه القوى السياسية والاجتماعية".

وتابع، "نجدد التاكيد بعدم تبنينا اي مرشح خاص مثلما أوضحنا مسبقا الا اننا نجد من الضروري ان يتمتع المرشح لهذه المسوولية بمواصفات تنسجم مع طبيعة المهمة والمرحلة من حيث كفاءته واستقلالية قراره وعدم تبعيته لطرف سياسي داخلي او خارجي ونزيها قويا حاميا لوحدة البلاد وسيادتها تنطبق عليه مواصفات اطلقتها المرجعية ومطالب المتظاهرين".