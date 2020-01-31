النفط يرتفع مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ

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ارتفعت أسعار النفط الجمعة 31 يناير عقب خسائر حادة تكبدتها هذا الأسبوع، في الوقت الذي عارضت فيه منظمة الصحة العالمية فرض قيود على السفر والتجارة في إعلانها لحالة طوارئ عالمية بشأن تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في الصين في العام الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ 1.29%، أي بـ 75 سنتاً إلى 59.04 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت 2.5% في الجلسة السابقة. وما زال برنت منخفضا 2% في الأسبوع.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ 1.53%، أي بـ 80 سنتاً إلى 52.93 دولار للبرميل. وتراجعت عقود الخام 2.2% أمس الخميس وانخفضت 1.8% في الأسبوع.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا في الصين، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 200 شخص هناك وانتشر إلى نحو 18 دولة، يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة.
وتلقت الأسعار الدعم أيضا من تقارير ذكرت أن السعودية بدأت مباحثات بشأن تقديم موعد الاجتماع القادم لبحث سياسة الإنتاج إلى أوائل فبراير شباط من مارس آذار بعد هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.