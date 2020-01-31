نائب عن صادقون: رئيس الجمهورية وضع حواجز كثيرة امام طرح مرشحي رئاسة الوزراء

وقال البلداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحوارات للتوافق بشأن اسم مرشح مستمرة بشكل مكثف وهنالك لقاءات كثيرة حول هذا الموضوع"، مبينا ان "اختلاف الرؤى ووجهات النظر والضغوط الجماهيرية، كانت جميعها امور جعلت قضية الوصول الى شخص توافقي امر بحاجة الى جهود استثنائية".وأضاف البلداوي، أن "موقف رئيس الجمهورية بعدم تكليف مرشح الكتلة الاكبر بحسب الاليات التي نصت عليها المادة 76 من الدستور، وذهابه للقاء بعض الكتل السياسية وبعض التنسيقيات كان سببا في تعقيد المشهد، ووضع حواجز كثيرة في طرح اسماء المرشحين".

وتابع أن "هناك تدخلات اقليمية ودولية بالمشهد العراقي، من خلال الدفع ببعض المندسين في تشويه صورة من يتم طرحه امام الجماهير في محاولة لتعقيد المشهد والتأثير عليه بغية ضمان عدم تشكيل حكومة والضغط لعدم تطبيق قرار اخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية".