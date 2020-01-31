الاعرجي: غالبية القيادات تنتظر خطبة المرجعية ولا أحد يعمل بها

وقال الأعرجي في تغريدة على "تويتر"، انه "في كلِّ جمعةٍ، خُطبة المرجعية الدينيّة الرشيدة، ولكن لا وجود لأحدٍ يعمل وفقاً لمضامينها".

وبين نائب رئيس الوزراء السابق، ان، "ذلك لسببٍ بسيط وهو أن كلَّ واحدٍ منهم (القيادات السياسية) يُفسّر خطبة الجمعة حسب مصلحته".