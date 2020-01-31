وقال علاوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "منذ فترة طويلة يدور الحديث حول قضية فلسطين الحبيبة ومآلاتها، حتى تفاجأنا بإعلان الرئيس الامريكي ما يسمى "صفقة القرن"، لافتا الى أنه "كانت بنود هذه الصفقة غير واضحة المعالم بشكل كامل، الا اننا رغم ذلك نؤكد وقوفنا التام والكامل مع اهلنا في فلسطين ومع الشرعية الفلسطينية في اي موقف تتخذه ومهما كان قرارها سلباً ام ايجاباً".وأكد علاوي، "لن ننسى فلسطين"، مشريا الى أنه "نهيب باخواننا واشقائنا من الدول العربية والاسلامية بضرورة توحيد مواقفهم في خطاب الى الرئاسة الامريكية، وآخر الى مجلس الشيوخ والنواب الاميركيين، وكذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن والامم المحبة للسلام، على ان يشمل هذا الخطاب جواباً واضحاً وصريحا ويتضمن الرؤية الفلسطينية او تعديلاً للحل المطروح ( او للاصل )".

وتابع، "اننا نرى في هذه الاحداث فرصة جيدة لتوحيد التوجه العربي والاسلامي لنصرة القضية الفلسطينية وشرعية القيادة الفلسطينية بعيداً عن المزايدات والقفز على الحقائق وهو ما ينبغي ان يتم استثماره على الوجه الامثل"، موضحا "تحية اكبار واعتزاز لنضال شعبنا الفلسطيني ولقضيتنا الراسخة و الثابتة في دعم اهلنا حتى نيل الحقوق الكاملة".