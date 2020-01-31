أكد رئيس ائتلاف العراقية أياد علاوي، الجمعة، انه لن يسنى فلسطين في اشارة الى "صفقة القرن" التي اعلن عنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية.
وأكد علاوي، "لن ننسى فلسطين"، مشريا الى أنه "نهيب باخواننا واشقائنا من الدول العربية والاسلامية بضرورة توحيد مواقفهم في خطاب الى الرئاسة الامريكية، وآخر الى مجلس الشيوخ والنواب الاميركيين، وكذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن والامم المحبة للسلام، على ان يشمل هذا الخطاب جواباً واضحاً وصريحا ويتضمن الرؤية الفلسطينية او تعديلاً للحل المطروح ( او للاصل )".
وتابع، "اننا نرى في هذه الاحداث فرصة جيدة لتوحيد التوجه العربي والاسلامي لنصرة القضية الفلسطينية وشرعية القيادة الفلسطينية بعيداً عن المزايدات والقفز على الحقائق وهو ما ينبغي ان يتم استثماره على الوجه الامثل"، موضحا "تحية اكبار واعتزاز لنضال شعبنا الفلسطيني ولقضيتنا الراسخة و الثابتة في دعم اهلنا حتى نيل الحقوق الكاملة".
كانت هذه تفاصيل خبر علاوي: لن ننسى فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.