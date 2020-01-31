طبيب عراقي مقيم في الصين: كورونا وصل الى العراق (فيديو)

وجه طييب عراقي يقيم في الصين، انتقادات لاذعة تجاه اجراءات الحكومة العراقية لمواجهة فايروس كورونا في العراق، واصفا تلك الإجراءات بأنها "مضحكة ومعيبة وغير مهنية"، معتبرا أن الفايروس قد وصل العراق وهو في "دور الحضانة".
واضاف زياد، وهو طبيب مختص بالامراض البايلوجية، أن أجراءات وزارة النقل "مضحكة للغاية"، واجراءات وزاره الصحة "معيبة وغير مهنية"، لافتا الى أن الفايروس "ينتقل بالتنفس وهو جيل جديد من فايروسات القناة التنفسية وغير معروف سابقا ولا يمتلك العراق نسخه جينية منه".
وتابع قائلا إن "التهاون بالتعامل مع الوافدين الاجانب والعراقيين من الصين وارسال طائرة عراقية الى ووهان هو بمثابة أرسال سيارة حمل الى مزرعة وتحميلها بالخضروات ومن ثم تفريغها بالمنزل".
وشدد على أن "الواجب أيقاف كل الرحلات فورا وحجر اي وافد من الصين بعد شهر كانون الاول وإخضاعه للفحوصات الدقيقة واستئجار طائرة خاصة لنقل المقيمين العراقيين في الصين الى مدينة ثانية مثل مدينة اورومجي عاصمه اقليم شينجان، وفحصهم مجددا ومن ثم نقلهم بطائره اخرى الى العراق".
وحذر الطبيب العراقي أن "العراق مقبل على كارثة صحية بسبب المسؤولين الذين وصفهم بـ"الدمج".
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