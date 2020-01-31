مريض صيني يعطس متعمدا على موظفتين باحدى المستشفيات 'فيديو'

تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه أحد المصابين بفيروس "كورونا" وهو يسعل عمدا في وجه عنصرين طبيين داخل أحد المستشفيات الصينية.
وذكر أيضا أن الحادثة التقطتها كاميرات المراقبة داخل مستشفى في مدينة ووهان، حيث بؤرة الوباء الجديد.
ويظهر في مقطع الفيديو الصادم رجل يتحدث إلى موظفة استقبال بأحد المستشفيات ثم يخلع في حركة استعراضية قناعه الطبي الواقي، ويسعل في اتجاه الموظفة ثم ينتقل إلى أخرى مجاورة مكررا ذات الفعل المستهجن.
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