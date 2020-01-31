الرافدين: منح السلف والقروض لمنتسبي الداخلية سيكون بعد انتهاء التوطين

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد الى الخليج 365، ان المصرف مستمر في توطين رواتب منتسبي الداخلية الذين قاموا باختيار المصرف لغرض تسلم رواتبهم الشهرية عن طريق الماستر كارد بدلًا من النقد اليدوي.



واشار الى الى انه في حال تم استكمال كافة الخطوات العملية لتوطين رواتبهم سيتم منحهم السلف والقروض فورا وبالسرعة الممكنة