الرافدين: منح السلف والقروض لمنتسبي الداخلية سيكون بعد انتهاء التوطين

اعلن مصرف الرافدين اليوم الجمعة، ان منح السلف والقروض لمنتسبي وزارة الداخلية سيكون بعد تسلمهم بطاقة الماستر كارد واستكمال اجراءات توطين رواتبهم.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد الى الخليج 365، ان المصرف مستمر في توطين رواتب منتسبي الداخلية الذين قاموا باختيار المصرف لغرض تسلم رواتبهم الشهرية عن طريق الماستر كارد بدلًا من النقد اليدوي.
واشار الى الى انه في حال تم استكمال كافة الخطوات العملية لتوطين رواتبهم سيتم منحهم السلف والقروض فورا وبالسرعة الممكنة
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