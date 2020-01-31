ترامب يتراجع عن ترحيل عراقيين مسيحيين

وقال ترامب خلال كلمة في مدينة وارين بولاية ميشيغان (امس الخميس)، إن إدارته ستقدم "تمديدا" للمهاجرين العراقيين من الكلدان الكاثوليك.

وأعلن ترامب: "سنتأكد من أننا نقوم بكل شيء في استطاعتنا لإبعاد الأشخاص الذين أحسنوا إلى هذا البلد عن طريق الأذى... سنمنح من يحتاج (منهم) تمديدا بالبقاء في بلادنا".



ولم يقدم ترامب تفاصيل حول أسباب تراجعه المفاجئ.

ويسعى ترامب للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر المقبل، وقد تكون ميشيغان التي فاز بها بصعوبة في 2016 ساحة منافسة شديدة خلال الحملة الانتخابية.

وأطلق ترامب حملة شرسة ضد الهجرة بعد توليه السلطة، شملت إلقاء القبض على عراقيين مسيحيين يحملون أوامر ترحيل بمنطقة ديترويت بعضهم عاش بالولايات المتحدة لعقود.

وامتنعت سلطات الهجرة في السابق عن ترحيل المهاجرين العراقيين لأن الحكومة في بغداد كانت سترفض استقبالهم. لكن العراق وافق في عام 2017 على قبول المرحلين في إطار اتفاق لرفع اسمه من قائمة حظر السفر التي فرضتها إدارة ترامب على 7 بلدان غالبية سكانها من المسلمين.

