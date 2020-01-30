الخزانة الاميركية تفرض عقوبات جديدة على رئيس الوكالة الايرانية للطاقة الذرية وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، مارك ميلي، اليوم الخميس، إن واشنطن تتفاوض مع الحكومة العراقية بشأن الحصول على إذنها للبدء بنشر "باتريوت" في البلاد.

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