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سطو مسلح على منزل شمالي بغداد

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أفاد مصدر امني، مساء الخميس، بأن مسلحين مجهولين نفذوا عملية سطوا مسلح على منزل وسرقوا مبالغ مالية ومصوغات شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا، على سرقة منزل مبالغ مالية ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها ضمن قضاء الحسينية ولاذوا بالفرار".

وأشار المصدر الى أن "المنزل كان خاليا من ساكنيه"، مؤكدا أن "الاجهزة الامنية فرضت طوقا على مكان الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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