سطو مسلح على منزل شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا، على سرقة منزل مبالغ مالية ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها ضمن قضاء الحسينية ولاذوا بالفرار".

وأشار المصدر الى أن "المنزل كان خاليا من ساكنيه"، مؤكدا أن "الاجهزة الامنية فرضت طوقا على مكان الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته".