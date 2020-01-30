عبد الخالق مسعود: فيفا سيختار شخصاً للتواصل معه ولإدارة اتحاد الكرة

وكان "فيفا" قد أرسل كتاباً الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يبلغه فيه بأنه أصبح على علم بالاستقالة الجماعية لاتحاد الكرة.

وقال مسعود في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد الدولي لكرة القدم، ابلغ اتحاد لكرة في رسالته عن حاجته لمعلومات عن شخص يتواصل معه لادارة الاتحاد في الوقت الحالي".



وأوضح أن "فيفا هو من سيقوم باختيار الشخص المذكور اعلاه، حيث سيتم التنسيق مع الاتحاد الاسيوي من اجل ابلاغ الاتحاد بالتوصيات والتوجيهات اولاً بأول".

وعن اجتماع الاتحاد بشأن عقد اجتماع لاختيار هيئة مؤقتة يوم الاحد المقبل، أكد مسعود، أن "هذه الاخبار ليست صحيحة على الاطلاق واتحاد الكرة لن يختار أي مرشح ولن قوم باي خطوة من دون توجيه من فيفا".