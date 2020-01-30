البنتاغون: الولايات المتحدة تعمل على نشر صواريخ باتريوت في العراق بعد القصف الإيراني

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة تعمل على نشر صواريخ باتريوت في العراق بعد القصف الإيراني على قواعد أمريكية في العراق هذا الشهر.

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