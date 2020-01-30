بالوثيقة.. نص رسالة 'فيفا' الى الاتحاد العراقي لكرة القدم

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2020-01-30 | 16:53
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ارسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة الى الاتحاد لعراقي لكرة القدم، بشأن الاستقالة الجماعية لتي تقدم بها الاتحاد.
حالة الاتحاد العراقي لكرة القدم
نشير إلى رسالتكم المؤرخة 21 يناير 2020 بشأن استقالة جميع أعضاء اللجنة التنفيذية والأمين العام بالنيابة لاتحاد كرة القدم العراقي (FA)، ونشكركم على ذلك.
في هذا السياق، وبناءً على محضر المؤتمر العادي لـ IFA (الاتحاد العراقي) الذي انعقد في 25 يناير 2020 ، نفهم أن أعضاء IFA قد أبلغوا باستقالة الأشخاص المذكورين أعلاه دون اتخاذ أي قرار.
نود إبلاغكم أن FIFA و AFC (الدولي و الاسيوي) سيقدمان الآن الأمر إلى الجهة المختصة للنظر فيهما واتخاذ قرار بشأنهما وفقًا لنظام FIFA الأساسي.
في غضون ذلك، سنكون ممتنين لو أمكنكم مشاركة تفاصيل الاتصال بالشخص المسؤول عن إدارة الاتحاد في أقرب وقت ممكن
تفضلوا بقبول فائق الاحترام، FFA
ماتياس جرافستروم نائب الأمين العام (كرة القدم)
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