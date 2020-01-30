بالوثيقة.. نص رسالة 'فيفا' الى الاتحاد العراقي لكرة القدم

وفيما يلي صورة الكتاب وترجمته:

حالة الاتحاد العراقي لكرة القدم



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سيدي العزيز،نشير إلى رسالتكم المؤرخة 21 يناير 2020 بشأن استقالة جميع أعضاء اللجنة التنفيذية والأمين العام بالنيابة لاتحاد كرة القدم العراقي (FA)، ونشكركم على ذلك.في هذا السياق، وبناءً على محضر المؤتمر العادي لـ IFA (الاتحاد العراقي) الذي انعقد في 25 يناير 2020 ، نفهم أن أعضاء IFA قد أبلغوا باستقالة الأشخاص المذكورين أعلاه دون اتخاذ أي قرار.

نود إبلاغكم أن FIFA و AFC (الدولي و الاسيوي) سيقدمان الآن الأمر إلى الجهة المختصة للنظر فيهما واتخاذ قرار بشأنهما وفقًا لنظام FIFA الأساسي.

في غضون ذلك، سنكون ممتنين لو أمكنكم مشاركة تفاصيل الاتصال بالشخص المسؤول عن إدارة الاتحاد في أقرب وقت ممكن

تفضلوا بقبول فائق الاحترام، FFA

ماتياس جرافستروم نائب الأمين العام (كرة القدم)

