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مصري 'يخطف' قلب ابنة أغنى رجل في العالم

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رسمياً وبعد انشغال مواقع التواصل بقصتهما لسنوات خلت، وافقت جينيفر غيتس، ابنة الملياردير الأميركي بيل غيتس، مؤسس وصاحب شركة "مايكروسوفت" على خطبتها من الشاب المصري نايل نصار.
في التفاصيل، نشر نايل نصار عبر حسابه على موقع إنستغرام، صورته مع جينيفر، وعلق قائلا: "قالت نعم.. أشعر بأنني أسعد رجل في العالم الآن.. جين أنت كل ما يمكن أن أتخيله.. وأكثر من ذلك بكثير.. لا يمكنني الانتظار حتى نستمر معاً خلال هذه الرحلة التي يطلق عليها الحياة، وببساطة لا يمكنني أن أتخيل نفسي بدونك.. أحبك أكثر مما تتخيلين.. وأشكرك على جعلك أشعر كل يوم وكأنه حلم لي".

 

"نعم مليون مرة"
 فيما ردت جينيفر عبر حسابها على إنستغرام أيضا: "نايل نصار، أنت فريد.. لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والضحك والمحبة معا.. نعم مليون مرة".

زارت الأهرامات!
يشار إلى أن جينيفر كانت زارت القاهرة مع خطيبها المصري نايل نصار، لقضاء إجازة الكريسماس وأعياد الميلاد، وظهر ذلك من خلال نشرها صورة عبر إنستغرام للأهرامات والنيل من أحد الفنادق.

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فيما نشر نايل صورة له مع جينيفر عبر حسابه على إنستغرام، داخل أحد المطاعم الشهيرة في منطقة المعادي.

ونايل نصار هو شاب مصري من مواليد 21 يناير 1991، ولد لأب وأم مصريين، وعاش طفولته في الكويت مع والديه، ثم انتقل إلى كاليفورنيا في عام 2009.

يجيد نايل 4 لغات هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، ودرس الاقتصاد والإدارة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، ثم تخرج منها في 2013.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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