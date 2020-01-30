مصري 'يخطف' قلب ابنة أغنى رجل في العالم

رسمياً وبعد انشغال مواقع التواصل بقصتهما لسنوات خلت، وافقت جينيفر غيتس، ابنة الملياردير الأميركي بيل غيتس، مؤسس وصاحب شركة "مايكروسوفت" على خطبتها من الشاب المصري نايل نصار.
فيما ردت جينيفر عبر حسابها على إنستغرام أيضا: "نايل نصار، أنت فريد.. لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والضحك والمحبة معا.. نعم مليون مرة".
زارت الأهرامات!
يشار إلى أن جينيفر كانت زارت القاهرة مع خطيبها المصري نايل نصار، لقضاء إجازة الكريسماس وأعياد الميلاد، وظهر ذلك من خلال نشرها صورة عبر إنستغرام للأهرامات والنيل من أحد الفنادق.
ونايل نصار هو شاب مصري من مواليد 21 يناير 1991، ولد لأب وأم مصريين، وعاش طفولته في الكويت مع والديه، ثم انتقل إلى كاليفورنيا في عام 2009.
يجيد نايل 4 لغات هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، ودرس الاقتصاد والإدارة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، ثم تخرج منها في 2013.
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