الحشد يعلن تكثيف انتشاره في الطرق المهمة على الحدود العراقية السورية

أعلنت قوات الحشد الشعبي، الخميس، عن تكثيف انتشارها في الطرق المهمة على الحدود العراقية السورية لصد اي محاولات تسلل لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي. وقالت القوات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوات الحشد الشعبي كثفت انتشارها في الطرق المهمة على الحدود العراقية السورية لاسيما طريق عكاشات – الرطبة من اجل صد اي محاولات تسلل تقوم بها فلول داعش".



وأضاف، أن "قوات الحشد الشعبي تتصدى بشكل شبه يومي لمحاولات وهجمات واعتداءات لعناصر داعش"، مؤكدا "صمود ومرابطة المقاتلين رغم الظروف الجوية القاسية".

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