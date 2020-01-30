اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، التصويت على إعلان مجموعة مواقع كمحميات وطنية ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنوع الإحيائي. وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء العراقية أن "ذلك جاء خلال ترؤّس الوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة جاسم عبد العزيز الفلاحي أعمال الجلسة الأولى لمجلس حماية وتحسين البيئة الاتحادي لعام ٢٠٢٠ بحضور عدد من المدراء العامين في الوزارة وممثلي الجهات المعنية والسادة أعضاء المجلس كافة" .



وأوضح الفلاحي، وفق البيان، أنه تم "مناقشة جدول الأعمال للاجتماع مع أعضاء المجلس وتم من خلاله التصويت على مجموعة مواقع كمحميات وطنية وهي بحيرات ساوة وهدانية والرفاعية وفيضة الزهرة، لتكون مناطق استثمارية وسياحية ومركزاً مهما للبحث العلمي للمهتمين بالحياة البرية والحفاظ على التنوع الإحيائي من فصائل الطيور والحيوانات البرية والأسماك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بينها بحيرة ساوة.. إعلان مجموعة مواقع عراقية محميات طبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.