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فيفا يقبل استقالة اتحاد الكرة العراقي ويطالب بتسمية رئيس جديد

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2020-01-30 | 14:23

فيفا يقبل استقالة اتحاد الكرة العراقي ويطالب بتسمية رئيس جديد

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وافق الاتحاد لدولي لكرة القدم "فيفا"، على استقالة الاتحاد العراقي لكرة القدم.
وكان اتحاد الكرة، قد اعلن استقالة جميع أعضائه وأرسلها بشكل كامل الى الاتحاد الدولي.

وقال المحامي السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان إنه "طبقا لرسالة فيفا منذ يوم امس، اصبح رسميا رئيس ونائب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي وامين السر اشخاص طبيعيين ولا يحق لهم ممارسة وظائفهم السابقة في الاتحاد".


وأضاف أن "فيفا طالب ابلاغه باسم الشخص وصفته القانونية وعنوانه الذي يدير الاتحاد في الوقت الراهن وهذا الشخص غير موجود. احتمال نتجمد الاسبوع القادم لعدم وجود شخص او هيئة رسمية يحق لها قانونيا ادارة الاتحاد".

ومن المؤمل ان يقوم الاتحاد بتشكيل هيئة مؤقتة لإجراء انتخابات جديدة.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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