فيفا يقبل استقالة اتحاد الكرة العراقي ويطالب بتسمية رئيس جديد

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2020-01-30 | 14:23
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وافق الاتحاد لدولي لكرة القدم "فيفا"، على استقالة الاتحاد العراقي لكرة القدم.
وقال المحامي السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان إنه "طبقا لرسالة فيفا منذ يوم امس، اصبح رسميا رئيس ونائب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي وامين السر اشخاص طبيعيين ولا يحق لهم ممارسة وظائفهم السابقة في الاتحاد".
وأضاف أن "فيفا طالب ابلاغه باسم الشخص وصفته القانونية وعنوانه الذي يدير الاتحاد في الوقت الراهن وهذا الشخص غير موجود. احتمال نتجمد الاسبوع القادم لعدم وجود شخص او هيئة رسمية يحق لها قانونيا ادارة الاتحاد".
ومن المؤمل ان يقوم الاتحاد بتشكيل هيئة مؤقتة لإجراء انتخابات جديدة.
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