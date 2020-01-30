أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن اتخاذ اجراءات عدة لضمان عدم ضياع السنة الدراسية، مؤكدة أن امتحانات نصف السنة سوف تكون بالمادة التي اكملها المدرس لكافة المدارس.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "وزارة التربية اتخذت إجراءات عدة لتنظيم العملية التربوية وضمان عدم ضياع السنة الدراسية، من أجل إزالة المعوقات التي تواجه االعملية التربوية، سواء من جهة الوزارة أو من جهة الكادر التدريسي والطلبة".
وأضاف، أنه "أما فيما يخص امتحانات آخر السنة ربما يكون هناك قرارت معينة ربما يكون هناك تأجيل للامتحانات لمدة معينة من أجل استكمال المناهج الدراسية المتبقية وبعدها يتم إجراء امتحانات آخر السنة".
كانت هذه تفاصيل خبر التربية تعلن عن إجراءات لضمان عدم ضياع السنة الدراسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.