هبوط طائرة روسية اضطراريا في موسكو بعد تهديد راكبة بتفجير نفسها

هبطت طائرة روسية، اليوم الخميس، اضطراريا في العاصمة موسكو بعد تهديد راكبة بتفجير نفسها. وذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن راكبة تهدد بتفجير نفسها في طائرة بمطار في موسكو. من جانبها، قالت شركة طيران "إس" الروسية، إن الطائرة هبطت اضطرارياً بسبب تهديدات الراكبة. إلى ذلك، نقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر روسية، أن الشرطة اعتقلت الفتاة التي هددت بتفجير نفسها على متن طائرة في أحد مطارات موسكو.



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