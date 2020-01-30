مصرع سائق وإصابة آخر بحادث سير على طريق سامراء بغداد

أفادت مديرية الدفاع المدني، الخميس، بمصرع سائق وإصابة آخر جراء حادث اصطدام عجلتين على طريق سامراء بغداد. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "تم إخبارنا بوجود حادث اصطدام عجلتين على طريق سامراء بغداد في منطقة الاسحاقي التابعة لقضاء بلد، وعلى الفور توجهت فرق الاطفاء مركز دفاع مدني بلد وبالاشترك مع مفرزة الاسحاقي وبإشراف مدير المحافظة".



وأضاف البيان، أنه "حين الوصول إلى الحادث تبين احتراق السيارات مما أسفر عن مصرع سائق العجلة الاوبتما وإنقاذ سائق الشاحنة ونقلهم إلى المستشفى، وتمت عملية الإطفاء والانقاذ بكل مهنية وسرعة استجابة".



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